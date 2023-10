Slik modner du en avokado på 1–2–3

FRA STEINHARD TIL MYK: I jakten på perfekt spiseklar avokado har vi testet ulike metoder for å fremskynde modningsprosessen. Foto: Magnar Kirknes / VG

Har du noen gang lurt på om du på magisk vis kan få en umoden avokado til å bli moden på null komma niks? Da bør du lese videre.

Det er ingen hemmelighet at avokado er blant miljøverstingene. En av hovedgrunnene er det høye vannforbruket.

Det betyr ikke at du må kutte den helt ut, men heller begrense hvor ofte du spiser den. Og da er det viktig at du får den optimale avokadoen de gangene du unner deg en avokado eller to.

For hvor mange ganger har du ikke plukket med deg en pakning med avokado og oppdaget at en eller flere er for nesten for harde til å skjæres gjennom? Og har du allerede kuttet en avokado i to for å sjekke ståa, skal det mye til før den modner perfekt. Konsekvensen er at den havner i søppelet og tacomiddagen blir ikke helt den samme.

En umoden avokado har lang holdbarhet i kjøleskapet eller i temperatur på 6–10 grader. Oppbevarer du den derimot på kjøkkenbenken modner den raskere, men ikke alltid fort nok. For noen ganger har vi ikke tid til å vente på den steinharde avokadoen.

Både på nett og sosiale medier finnes det flere tips og triks som skal fremskynde modningsprosessen. Men funker noen av tipsene egentlig? Vi testet tre ulike metoder:

Foto: Natalie Ngo Granum

Da vi så dette avokado-tipset på Instagram hørtes det nesten for godt ut til å være sant. Tenk om vi faktisk kunne få perfekt avokado på kun noen minutter?

Vi gikk straks i gang med å koke opp vann i en kjele og deretter la vi oppi en hard og umoden avokado med skallet på. Vi lot avokadoen koke i cirka 10 minutter.

Foto: Natalie Ngo Granum

Etter at den fikk litt tid til å avkjøle seg, skjærte vi kniven gjennom. Resultatet ble en perfekt myk avokado. Konsistensen var akkurat slik en moden avokado skal være og det var ingen problem å kutte i terninger.

Minuset her er at selv om avokadoen ble myk på rekordtid, fikk vi dessverre ikke samme smak som en naturlig modnet avokado. Den smakte rett og slett kokt avokado.

Denne metoden fungerer ganske likt som tipset over. I stedet for å koke avokadoen, pakkes den med skall og hele greia i aluminiumsfolie. Deretter bakes avokadoen i ovnen på 90–100 grader helt frem til den kjennes akkurat passe myk ut. Sjekk hvert 15. minutt.

La avokadoen avkjøle seg, fjern folien og legg den i kjøleskapet i minst en time.

Foto: Natalie Ngo Granum

Noen fruktslag avgir etylen når de modnes. Avokado er en av dem. Med denne metoden fremskyndes modningsprosessen fordi etylengassen blir fanget i aluminiumsfolien.

Her ble også avokadoen myk etter over en time i ovnen, men smaken var ikke den beste. Denne fremgangsmåten krever også en del planlegging med tanke på tidsbruk i ovnen og deretter avkjøling.

Foto: Natalie Ngo Granum

Denne tar lengst tid av alle metodene, men ga til gjengjeld også best resultat når det kommer til smak. Her legges en umoden avokado sammen med et eple eller en banan i en tett papirpose.

Etylen er et aldringshormon som får frukten til å modne, men som også får annen frukt og grønt til å modne. Eple er blant fruktene som avgir mye etylen og sammen produserer fruktene mer konsentrert etylengass, og som da igjen setter fart på modningsprosessen.

Ifølge andre som har fulgt denne metoden kan det ta alt fra to til fem dager. Vi testet ved å legge en helt grønn avokado og en som var på vei til å bli moden samtidig i posen. For den halvmodne tok det nesten to dager før den var spiseklar. Mens den helt grønne trengte i overkant av tre døgn.

