Tipsene til en frodig kjøkkenhage

Ingrediensene i en deilig salat til middagen trenger ikke å ha reist lengre enn et par centimeter før den havner på tallerkenen din.

For å dyrke urter og grønnsaker selv trenger du ikke ha en stor, frodig kjøkkenhage med mye plass hvor du kan surre rundt med hatt, spade, hansker og kurv. Du trenger ikke flere mål med lange rader med grønnsaker og frukttrær sirlig på rekke.

En spiselig uteplass kan du skape selv med en balkong på to kvadratmeter, eller i minivariant i en lys vinduskarm.

Vil du nyte markjordbær med vaniljeis eller søte tomater som har solt seg modne på balkongen din i sommer, er det på høy tid å forkultivere nå. Det betyr helt enkelt at du sår frøene innendørs i god tid før du flytter plantene ut på våren. Noen vekster trenger mye tid, andre går fra frø til mat på bare uker.

Her deler hageentusiastene Victoria Dam og Dennis Asbjørnsen sine råd til forberedelsene for å skape en spiselig hage.

Disse frøene kan bli til et deilig måltid.

God jord og store potter

For hageentusiast Victoria Dam, kjent som @Hagebyen på Instagram, er hardføre urter og grønnsaker som grønnkål favoritter i kjøkkenhagen. Hun planter spiselige vekster både i hagen og i potter rundt omkring på uteplassen.

Blant det viktigste for å lykkes med spiselig hage, for Dam, er god jord og bra drenering – også om du bare har noen balkongkasser eller et par potter til rådighet.