Smeltet sjokoladedipp - sommerens enkleste hack

Godt-redaksjonen ramler stadig over nyttige - og innimellom unyttige - tips og triks som enten hjelper oss på kjøkkenet eller inspirerer oss i matveien. Vi har tidligere skrevet om blant annet persilletrikset som gjør at du kan rense urter på null komma niks, og trenden med « butter board », som er en lekker måte å servere smør og tilbehør på.

Nå har vi oppdaget et smart sjokoladetriks via ulike kontoer på Instagram, som vi bare måtte prøve på en varm og solfylt dag. Vanligvis prøver vi å unngå at mat og drikke steker i solen - det er nemlig ikke alle matvarer som klarer seg like godt i sommervarmen, men dette er faktisk unntaket.