Baristaen tipser: Slik lager du kaffebar-kaffe

Det kan spare oss både for en tur ut døren de dagene vi heller vil kose oss inne, og for 45 kroner (50 om du foretrekker bestillingen dobbel).

Vi besøkte barista og daglig leder på kaffebaren Java på St. Hanshaugen, Dina Lohne Henden, for noen enkle eksperttips til hvordan gjenskape ta-med-kaffen.

Forresten, ikke la deg skremme av at det står du «må» ha nykvernet kaffe, et visst utstyr eller riktig temperatur på vannet, men husk at det noen ganger kan være nettopp disse små stegene som gir kaffen på kaffebaren en litt bedre smak enn hjemme.