Slik rengjør du stekeovnen

4. januar 2019 Guider

FETT: Med ribbefett-rester etter julen kan det være greit med en real rens i stekeovnen. Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Sara Berge Holmberg Lagre artikkel

For å vaske riktig, må du vite hva slags stekeovn du har.

Lei av en skitten stekeovn der du ikke engang får sett gjennom vinduet? Det blir det slutt på nå. Rengjøringsekspertene forteller her sine beste tips.

Og det er ikke bare av rent estetiske grunner at det er bra å få vekk fett og bakterier fra kjøkkenet. Det er også viktig for å forhindre brann. I 2021 var hele 1644 av branner i private hjem i landet forårsaket av branntilløp i komfyr, ifølge brannstatistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Vit hvilken ovn du har

Rengjøringsekspert og deleier i Bygg & Facility Consult AS, Lena Furuberg, og leder i Orkla Forbrukerservice og rengjøringsekspert, Malin Skaar, forteller begge til Godt at det første du må finne ut av er hva slags ovn du har.

– Det er nemlig ikke alle som skal vaskes med rengjøringsmidler. Dette gjelder de selvrensende og delvis selvrensende ovnene. Disse rengjøres med «avbrenningsfunksjon», sier Furuberg.

Dersom ovnen din ikke har et slik renseprogram må du rengjøre manuelt.

– Da må du bruke et rengjøringsmiddel som er spesialtilpasset for stekeovn (ovnsrens), forklarer Furuberg.

Malin Skaar minner om at det er enkelte forholdsregler å ta når du bruke slike produkter. Sjekk gjerne også anvisningen på flasken.

– Legg gjerne et håndkle eller avispapir på gulvet under stekeovnen i tilfelle det skulle dryppe og finn frem et par gode gummihansker. Jeg anbefaler at man bruker et spesialmiddel. Spray på, la virke etter anvisning på flasken og vask med ren klut, sier Skaar.

Prosessen kan gjentas dersom det er behov for det. Bruk en svamp og mikrofiberklut i rengjøringsprosessen, og la ovnen lufte seg en god stund etter.

– På rillene langs kanten kan du bruke stålull. Denne riper ikke så lenge den er fuktig og skummer. Vask over med ren klut, sier Skaar.

Furuberg tipser om å lese bruksanvisningen til ovnen nøye, og bruke hansker. Tålmodighet kan også være kjekt, for middelet trenger tid til å virke.

Ut med vinduet!

Videre forteller Furuberg at glasset på de fleste ovner kan tas ut. Da kan du rengjøre det i oppvaskkummen, med litt skurekrem og en svamp i håndvarmt vann.

Du kan også bruke stålull her.

– Så lenge den er fuktig og fortsatt skummer, minner Skaar på.

Hun fortsetter:

– Vask vekk med ren klut og spray gjerne på litt universalspray for ekstra glans. Puss over med tørkepapir som ikke loer eller mikrofiberklut for vinduer.

Så ofte må du vaske

Hvor ofte du må vaske stekeovnen vil variere ut fra bruk og type mat du lager.

– Er man flink til å bruke bakepapir når man steker på rist, pluss vaske vekk eventuelt smuss underveis, så trenger man ikke ta den «store» rengjøringen så ofte. Er man derimot litt sløv med dette så må ovnen vaskes ofte for å unngå mye fastbrent smuss og røyk-os når man tar i bruk ovnen, sier Skaar.

Ellers er en hovedregel at du bør rengjøre ovnen når du ser at den er synlig tilsmusset.

Andre rengjøringsartikler

Publisert: 04.01.2019 kl. 16:01

Oppdatert: 20.12.2022 kl. 16:04 Del

Finn flere artikler : Stekeovn Brann

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Annonse Dagens beste tilbud

Godts ukemeny