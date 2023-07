Guide: Norges beste bakerier

14. juli 2023 Guider

IKKE BARE BOLLER: Skillingsbolle, kanelbolle, kanelknute – uansett hva du kaller det, smaker nybakt best. Foto: Berbusmel

Åsa H. Aaberge Journalist Lagre artikkel

Finnes det noe bedre enn nybakt surdeigsbrød og myke kanelboller? Her er 17 bakerier med dagsfersk bakst og andre boller.

Vi er glad i bakverk her til lands. Og kanskje er det like mange bakerier i Norge, som det er bygder og byer.

Men her er i alle fall 15 bakerier, en liten liste vi har satt sammen med tips fra Godt-leserne.

Savner du favorittbakeriet ditt? Del gjerne i kommentarfeltet.

Les også : Fire bakerier hvor du får andre boller

Nord-Norge

Berbusmel, Bodø

I Storgata i Bodø driver to brødre, en kokk og en baker, Berbusmel. De vil, ifølge seg selv, sammen med medbakerne sine skape «Nord-Norges beste bakeri». I forbindelse med bakeriet driver Lars og Ola Berbusmel også kafé, delikatessebutikk og catering.

Her finnes altså noe for søte og salte ganer.

Storgata 7C

www.berbusmel.no

Foto: Berbusmel

Bakerinnen, Harstad

I Bakerinnen Håndtverksbakeri og konditori, bakes «ekte og ærlig bakst», som skal gi kundene litt deilig hverdagsluksus, ifølge bakerinnen selv, Camilla Johansen.

– Signaturbaksten vår er den berømte bollemusa og kardemommebolle, og av kakene er det sitronterte og snickersmoussekake som er mest populær, sier Johansen til Godt.

Storgata 13

www.bakerinnen.no

Croissanter, kaker og bollemus i disken hos Bakerinnen. Foto: Bakerinnen

Midt

Hevd Håndtverksbakeri, Trondheim

Med mål å fremme baketradisjoner og kvalitetsbakst, inviterer Hevd gjester tett på bakeprosessen. Det er nemlig åpent innsyn fra kafeen, til bakerne som elter og knar.

Her bakes det hele dagen. Ut fra ovnene kommer det dagen lang rykende fersk bakst, som fylte croissanter, brød, ulike snurrer og kanelknuter. Alt lages med korn fra nærområdet i Trøndelag, så langt det er tilgjengelig.

Kongens gate 18

www.hevd.no

Hevd baker hele dagen, fremfor bare tidlig om morgenen. Foto: Anniken Zahl Furunes Foto

Onkel Svanhild, Trondheim

Et spekter av nystekte boller er Onkel Svanhilds spesialitet.

– Hver bolle veies og rulles for hånd her i kafeen, før de kaldheves over natten og stekes ferske hver dag. Vi holder oss til tradisjonelle ovner, og bruker i dag åtte vanlige «husmorkomfyrer» i vår daglige drift. Dette gjør også at vi enkelt kan spe på med et ekstra brett boller når dette trengs, sier baker Aleksander Thuen.

Bollebrettene fylles med boller fra klassiske hveteboller og lauper – en tradisjonell trøndersk bolle med anis – til boller toppet med vaniljekrem, mandelmasse eller epler, og salte boller med ost og pesto.

Olav Tryggvasons gaten 6

www.onkelsvanhild.no

Onkel Svanhild har 12–14 typer boller i hyllene daglig. Foto: Ole Wuttudal

Eidum gårdsbakeri, Lånke

For landlig bakst, ta turen til Eidum gårdsbakeri i Lånke i Stjørdal kommune. Her kan du sitte ned i rolige omgivelser, nyte nybakte kanelsnurrer eller kjøpe med deg ferskt brød til veien videre.

Det er fine turområder rundt bakeriet, så kanskje en liten piknik med kaffe på termosen og noe godt attåt fra bakeriet, kan være noe?

Øvre Eidum, Eidumslia 31

www.eidim.no

Boller, scones og brød bakes på gården, med utsalg her og på lokale arrangementer. Foto: Eidum gårdsbakeri

Bakeriet i Lom

Bakeriet i Lom har etablert seg som en slags norsk bakeriinstitusjon. Et naturlig stopp på veien over Sognefjellet mellom øst og vest, med lange køer om sommeren.

Og køen er det er vel verdt å stå i. Enten du foretrekker påsmurt av saltere sort eller en bolle med gult i, melis og kanskje et bær på toppen, rugbrød eller ganske enkelt en veldig god skillings til en rast på fjellet, eller langs veien i Gudbrandsdalen et sted.

Sognefjellsvegen 7

www.bakerietilom.no

Bakeriet i Lom ligger helt nede ved elven i Lom. Foto: Pål Rødal

Innlandet

Mjonøy Bakeri, Vinje

Kjører du mellom øst og vest langs E134 og får lyst på skillingsboller fra en vedfyrt steinovn, har du flaks. Da kan du nemlig stoppe ved Mjonøy Bakeri, et hyggelig lite gårdstun i Vinje i Telemark, med bakeri, gårdsmatutsalg og kafé.

PS: Bakeriet holder ikke alltid åpent daglig, det er lurt å sjekke først, men i sommermånedene holder de stort sett åpent.

Vinjevegen 1704

Elt, Østerdalen

Etter at Belgiske Miro Van Vreckem flyttet til Østerdalen, skjønte han fort at bygda savnet en baker. Han startet sitt eget surdeigsbakeri i 2022, og baker med mel fra en lokal vannmølle.

Nå forsyner Elt butikker, kafeer og hoteller i nærområdet med ferske brød og søtbakst, deriblant Joker-butikker, Rondane Riverlodge og seterkafeene Sollia og Solliaysteriet, samt tar imot bestillinger.

Smak Elt sine «epleflapper», en tradisjonell belgisk bakst av butterdeig med eplefyll.

Rondeveien 34

www.eltbakeri.no

Epleflapper (t.v) er en av Elt sine spesialiteter. Foto: Elt

Nord-Vestlandet

Øverland Håndtveksbakeri, Gjemnes

Hver lørdag stekes det bakst i den vedfyrte steinovnen på Øverland Håndverksbakeri i Gjemnes på Nordmøre. Ulike sorter brød og boller, wienerbrød og croissanter kan nytes sittende ute, mens man gårdslivet går sin gang og dyr tusler forbi. Eller ta baksten med på en fin liten tur på nærliggende Øverlandsetra.

Alt er laget for hånd i bakeriet, med fokus på å bruke mest mulig økologiske råvarer. Melken kommer fra egen gård, og egg og bær fra lokale bønder. All bakst lages med norskprodusert, steinmalt mel fra Holli Mølle og fra Mylnå i Volda.

Storlandsvegen 1068, Gjemnes

www.øverlandhåndverksbakeri.no

Ingrid som driver gårdsbakeriet er utdannet konditor, og danderer boller med blomster. Foto: Øverland Håndtveksbakeri

Vest

Fredag & Fretland

I et gammelt trevarelager på Gamle Lærdalsøyri lager familiebakeriet det de selv kaller «digg bakst til folket».

– Men om du skal innom berre éin gong, må du ta med deg eit wienerbrød med «lemon curd» og ein «chocolate chip cookie», skriver Marielle Øyre til Godt.

Monsemarki 4

www.fredagfretland.no

Valgets kvaler... Kanskje en av hver? Foto: Fredag & Fretland

Les også : Mariell og Jostein åpnet bakeri i gammelt trevarelager

Bakstehuset på Ask, Askøy

– Ærlig bakst er vårt slagord. Vi er et lite vedfyrt bakeri som er lidenskapelig opptatt av faget vårt og de beste råvarene, som aller helst er lokale og i sesong.

Brødet bakes av steinmalt mel, malt selv og fra andre små norske bygdemøller. Noe maler de selv på egen mølle og steikes i en vedfyrt bakerovn.

Foruten sommerstengt noen uker i juli, er bakeriet åpent onsdag-fredag, og hver siste helg i måneden. Dessuten tar bakerne bakstebilen, en gammel Citroen HZ, til ulike steder i Bergen sentrum onsdag-fredag med ferske bakervarer.

Askvegen 451

www.bakstehuset.no

I en 30 tonn vedført bakerovn stekes boller og brød. Foto: Bakstehuset Ask

Drivhuset Bageri og Gårdsutsalg, Bryne

I et drivhus, landlig til, omringet av enger og åkre, ligger Drivhuset Bageri og Gårdsutsalg. Her serveres det nybakt søt og salt bakst, pizza bakt i steinovn og lunsj av kortreiste råvarer. Man kan svippe innom for bakst, men det kan være lurt å booke bord til lunsj og kveldstid i travle perioder.

Kvernelandsvegen 580

www.drivhusetbageri.no

I dette bakeriet spiser du i et faktisk drivhus omringet av blomster og vekster. Foto: Drivhuset

Molinå, Stavanger

Molinå er et nokså ferskt surdeigsbakeri, spiseri og kafé i Stavanger, som allerede har rukket å bli en favoritt i byen.

– Vi jobber med lokale og økologiske råvarer, og maler vårt eget mel i bakeriet. Vi har blitt kjent for våre surdeigsbrød, blant annet «Bakerens valg», hvor vi eksperimenterer med sesongens råvarer. I tillegg har våre surdeigsboller, spesielt kanelknuten, blitt en favoritt hos mange, sier baker Diego Molino til Godt.

Verksgata 17A

www.molino-bakery.com

Pisket smør på saftig brød, en av livets enkle gleder. Foto: Molinå

Sør

The Odd Bakery, Kristiansand

Her bakes det surdeigsbrød og søtbakst på surdeig hver dag med mål om å spre gleden med godt brød og bakverk.

– Våres signatur bakst må være landbrødet vårt. Det er det første som ble bakt på huset og det vi selger mest av den dag i dag. Vi lager også blant annet croissant på surdeig og kjevles med norsk økologisk smør fra Røros, sier bakerne til Godt.

Kronprinsens gate 57

www.theoddbakery.no

Foto: The Odd Bakery

Øst

Bakfickan, Fredrikstad

Bakfickan er et lite håndverksbakeri i Fredrikstad med fokus på å bake alt fra grunnen med deig av rene, gjerne lokale, råvarer. Baksten endrer seg derfor med sesongene.

Tunge trehyller er fylt til randen med med fersk bakst, som wienerbakst med pistasj og rabarbra til knekkebrød med karve, kardemommeboller, skoleboller og surdeigsbrød. Daglig komponeres et utvalg rundstykker og brød til sandwicher og smørbrød.

Olaf M. Holwechs gate

www.bakfickan.no

Foto: Bakfickan

Foto: Bakfickan

Farine, Oslo

På Kampen i Oslo finner du byens kanskje beste kardemommeboller bakt på surdeig.

Men hos Farine bakes også mye mer. Med saftige surdeigsbrød, pizza og deilige kaker fylles de sjarmerende lokalene og gaten utenfor daglig med lukten av nybakt mums.

Normannsgata 44

www.farine.no

Oslos beste kardemommebolle? Foto: Instagram @Farine

Harmoni Håndverksbakeri, Porsgrunn

Hos Harmoni er det fullkorn i all bakst, uansett om det er brød, mørdeig eller wienerbrød. Det betyr at typisk finbakst får nye farger og aromaer. For særegen bakst, har alle varer lang prosess, hevet med egen surdeigskultur og søtbakst hevet over tre dager.

– Alt korn vi bruker er fra norske bønder, helt kompromissløst, ingen unntak. Råvarer for øvrig er også fra Norge – så langt det lar seg gjøre. Vi maler alt fullkornsmel i virvelmølle i bakeriet. Så vi maler alt utenom siktet mel selv, sier baker og eier Fredrik Lønne.

Storgata 135

Brød eller bolle, eller begge. Foto: Harmoni

Vil du få flere tips til gode oppskrifter og lese inspirerende saker om mat? Nyeste utgave av magasinet Godt kan bestilles fra vår nettbutikk (fri frakt!)

Publisert: 14.07.2023 14:21 Del

Finn flere artikler : Bakeri

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny