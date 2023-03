Redaksjonens favoritter: Fem pizzasteder du bør besøke i Trondheim

Selma pizza

Selma er virkelig en av Godts favoritter i Trondheim. Alle pizzaene har surdeigsbunn, og det er noe med Selmas hvitløksolje som brukes på de fleste pizzaer. Den er til å bli avhengig av! Her kan du også se kokkene lage pizza foran øynene dine før de steker den i en steinovn.

Selma tilbyr en variert meny med klassiske pizzaer, men også noen mer vågale – noe som er det som faller best i smak hos undertegnede. For eksempel hvit pizza med svinenakke, chili, koriander og lime – en kombinasjon som ved første øyekast kan virke merkelig men som er utrolig smakfull. De tilbyr også ekstremt gode vegetarpizzaer. Vi kan anbefale Della Terra, med gresskarkrem, rødbeter, fritert grønnkål og urteaioli. Nam!

Una Pizzeria

Una har vært en pizzaklassiker i Trondheim i en årrekke. Restauranten ligger på sentrale Solsiden og har god plass til mange gjester. Her er det perfekt å samle større gjenger. I likhet med Selma er dette også den perfekte plassen å nyte øl og pizza på sommeren.

Vi kan anbefale den røde pizzaen Spianata, som serveres med en spicy salami, rød pesto og løk. Denne gir en perfekt balanse av løk og chili og har en ekstremt «juicy» konsistens. Restauranten har også et utvalg av hvite pizzaer, med for eksempel pære, blåmuggost og parmaskinke.

Frati

Restauranten Frati er enda en klassiker i Trondheims restaurantverden. Ifølge deres egne nettsider har restauranten servert et lite stykke Italia til trondheimere i 40 år.

Restauranten leverer tradisjonell, smakfull pizza. Kanskje litt for tradisjonell? Her finner du i hvert fall alle de klassiske pizzaene en italiensk restaurant burde ha, som nydelig margarita og parma. Vi anbefaler også å prøve den artige kombinasjonen med røykelaks, kremost og avokado.

I kjelleren av lokalet finnes også ølbaren Øx – en 300 år gammel, men oppusset, hvelvkjeller. Er man ute for å ta en pils er det mulig å bestille Fratis pizzaer til barbordet.

Grano

Grano drives av fire pizzaentusiaster fra Italia. To av restaurantenes grunnleggere møttes da de jobbet på en annen pizzarestaurant i byen – så fant de ut at de ville lage noe eget. Ifølge en artikkel hos Adresseavisen i 2022 har 150 av Trondheims studenter også kåret Grano som sin favorittpizza i byen.

Uansett tilbyr Grano helt fantastiske smaker. Pizzaen er sprø og har en sinnssykt god tomatsaus. De har noe for enhver smak, enten om du liker trøffelsalami eller ansjos.

Superhero Pizza

Denne pizzarestauranten springer ut fra Superhero Burger, som slo an i Trondheim for noen år tilbake. Etter å ha servert trøndere kullgrillstekte burgere i noen år ville kjeden ta det et steg videre og satse på pizza.