Tipsene for å oppbevare ferskt brød

18. august 2023 Guider

TATT PÅ FERSKEN: Med et par små grep holder brødmaten seg saftig og fersk lenger. Foto: Javad M. Parsa/VG

Martin Thronsen

Vi vanlige, dødelige brødhuer gjør små tabber hele tiden – også når det gjelder noe så enkelt som brød.

Matpakkesesongen er godt i gang igjen, og tiden for lange, forseggjorte frokoster er over i denne omgang. Med andre ord: Det er tid for brød – for de fleste av oss.

– De vanligste feilene folk gjør, er at man kjøper for mye brød, og at man oppbevarer brødet feil. Så istedenfor å fryse ned halvparten eller bruke brødrestene, går altfor mye i søppelkassen, sier Torunn Nordbø, daglig leder for Opplysningskontoret for brød og korn.

Amund Skrutvold er produktutviklingssjef i Bakehuset, og har merket seg at mange oppbevarer brødet i plast.

– Da får brødet en seigere skorpe, og det kan raskere oppstå mugg. Smaken vil også bli annerledes. Men om plast er din løsning på oppbevaring, kan det være et tips å lage noen hull i plasten slik at det ikke blir helt tett, sier bakeren som presiserer at det da er viktig å velge en plasttype som er egnet for oppbevaring av næringsmidler.

Så for å unngå søppelkassen og unødig matsvinn, hvordan bør vi oppbevare brødet for å bevare det ferskest mulig? Det er flere faktorer som spiller inn, ifølge Torunn Nordbø.

– Luftfuktigheten på kjøkkenet kan være avgjørende for hvor lenge baksten holder seg fersk. Hvis du har det tørt hjemme, kan det være smart å oppbevare brødet i en brødboks av keramikk eller blikk. Har du derimot god utluftning, vil sannsynligvis en brødboks i tre gjøre nytten.

BRØDTIPSER: Torunn Nordbø i Opplysningskontoret for brød og korn. Foto: Opplysningskontoret for brød og korn

Brød-ekspert Nordbø anbefaler å pakke brødet inn i et rent tøystykke eller stoffpose, gjerne av lin eller bomull.

– Eller la brødet stå uemballert på skjærefjøl med snittflaten ned. Da holder brødet på saftigheten samtidig som skorpen holder seg.

Bakermester Skrutvold har heller ikke noe imot den gode, gamle brødboksen.

– Eventuelt brødkrukken, og gjerne innpakket i et linklede. Her ligger brødet lunt og mørkt. Og om du ikke har en brødboks og linklede, kan det være et tips å pakke brødet inn i et rent kjøkkenhåndkle og la det ligge i en ren kjøkkenskuff.

Han mener det er lurt å velge en grovere brødvariant – også med tanke på oppbevaring.

– Et grovt brød holder seg lengre enn et fint brød fordi det inneholder mer fuktighet/væske, samtidig som det gir mer energi og større helsegevinst enn finere brød.

BAKERMESTER: Amund Skrutvold er produktutviklingssjef i Bakehuset, og var den norske OL-troppens brødbaker i 2018. Foto: Bakehuset

Skrutvold forteller at på bakeriet legges de dagsferske brødene i papirposer etter at de kommer ut av bakerovnen og er blitt nedkjølt. Men mange kaster papirposen på brødet allerede i butikken og tenker ikke på at papirposen faktisk er et godt alternativ til oppbevaring, ifølge bakermesteren.

– Tre heller plasten utenpå papirposen rundt brødet. Er man en familie som spiser ett brød om dagen, er dette en fin og enkel oppbevaringsmåte, og gjerne direkte på benken. Papirposen er svært egnet til kortvarig oppbevaring, og beholder både smaken på brødet og en fin, sprø skorpe.

Nordbø understreker at brød bevarer ferskheten kortest i poser av papir eller perforert plast, og at noen av oss kanskje skal være mer varsomme med å ty til brødkutteren i butikkene dersom vi ikke er storspisere og heller ikke flittige brukere av fryseren.

– Ved bruk av den brødskjæremaskinen i butikken økes lufttilgangen i brødet og det vil tørke ut raskere. Ferdig oppskåret brød egner seg dermed best for frysing, fastslår Nordbø.

Selv om de fleste vet at brød best oppbevares i romtemperatur, hører Nordbø stadig at folk setter brødet i kjøleskapet.

– Det er ikke optimalt. I motsetning til annen mat, som holder seg lenger i lave temperaturer, tørker brødet lettere i temperaturer mellom fire og syv grader.

Foto: Javad M. Parsa/VG

1. Bruk saftige og grove eller ekstra grove brød (3/4 eller 4/4 på brødskalaen). Velg blant det store utvalget av brød i butikken eller bak selv. Varier gjerne med rundstykker, bagetter, bagels eller annen grov brødmat.

2. Få brødet skåret opp i skiver, og frys det ferskt i en brødpose. Når du skal smøre matpakken, ta opp antallet skiver du trenger fra fryseren og smør dem. Da vil brødet være tint og ferskt til matpakken skal spises.

3. Varier hvordan brødet skjæres opp og legges sammen. Skjær brødet i skiver på langs eller tvers. Ha hele brødskiver eller del skivene på skrå, på langs eller i fire. Sett sammen brødskivene til doble blingser, brødspyd, skiver i flere lag – eller smør enkle brødskiver.

4. Kjøp eller lag dine egne porsjonspakker av pålegg (leverpostei, ost, kaviar, syltetøy etc.). Legg de sammen med brødskiver og en liten kniv i matboksen slik at du kan få nysmurte smørbrød til lunsj.

5. Det går ofte flere timer mellom matpakken lages til den spises. Innpakningen er viktig for at maten skal holde seg frisk. Bruk for eksempel matpapir, papirposer eller matbokser i forskjellige størrelser.

Kilde: Torunn Nordbø, Opplysningskontoret for brød og korn.

