Fem kaffebar-favoritter i Oslo

Java

Java er en liten perle på St. Hanshaugen, et skikkelig stamgjest-type sted. Her liker vi å sitte og dingle med beina på en barkrakk ved vinduet, og se folk trave forbi utenfor. Eller kanskje leser vi avisen eller en bok.

Fuglen

På listen over hvem i Norge som er big in Japan, troner Fuglen Coffe Roasters høyt. Fuglen har kaffebar og brenneri i Gamlebyen, kaffebar i Pilestredet og en i Tokyo. Vi slenger oss gjerne ned i en dyp, vintage skinnsofa og nyter lukten av nybrent kaffe som surrer i lokalene i Gamlebyen. Om vinteren fyrer de bålpannen ved benkene utenfor så man kan kose seg med kaffen utendørs året rundt.

Kiosk!

Denne søte kaffebaren har innlosjert seg i en bensinstasjon fra 1935, og er så liten at du kanskje må ta kaffekoppen med på rusletur til Ekebergparken eller ned mot Bjørvika. Om du liker best å sitte mens du inntar dagens koffein, er sommerhalvåret ekstra fin på Kiosk, for da kan du sitte på fargerike utemøbler på asfalten utenfor.

Tim Wendelboe

Tim Wendelboe er en bar for kaffekunst i verdensklasse. Her kommer kaffen med en liten dose finesse. Grunnleggeren selv har vunnet kaffe-verdensmesterskap, driver brenneri i byen og espressobaren hvor hvitkledde baristaer serverer kaffe bak en trekledd disk, midt på beste Grünerløkka.

Hit går vi for spennende brenneprofiler og rike smaker, kanskje bestiller vi en smaksmeny for to. Som en Michelin-stjerne espressobar, som Financial Times omtalte Tim Wendelboe som i en oppsummering av verdens beste, uavhengige kaffebarer.