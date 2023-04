Oslopåske? Disse restaurantene bør du besøke

EN STERK OPPLEVELSE: Chili Cheese-pizzaen fra ZZ Pizza i Oslo vekker sansene. ZZ fikk terningkast fem av Godts matanmelder. Foto: Mathias Steinbru

Enten du er på fjellet eller i byen, så er påsken tiden for å kose seg. Vi har samlet et knippe restauranter som er verdt besøket, for deg som tilbringer påsken i Oslo.

Vi skulle nok alle gjerne tilbrakt påsken inntil en hyttevegg, med en kald pils eller Solo i hånden. Men en påskeidyll bestående av langrennsski, sol og hyttekos er ikke aktuelt for alle. Mange av oss ender nemlig opp med å tilbringe store deler av, eller hele, påsken i byen.

Men det trenger ikke å sette en stopper for påskestemningen! Greit, puddersnøen er erstattet med asfalt og Kvikk Lunsj-inntaket forblir kanskje lavere enn vi skulle ønsket, men vi kan i hvert fall unne oss selv noen flotte restaurantbesøk.

Her har vi samlet noen av restaurantene som Godts matanmelder Mathias Steinbru mener er verdt besøket.

OBS: Husk at åpningstidene kan variere i påsken. Sjekk før du drar, så du slipper bomtur.

På hjørnet mellom Ullevålsveien og Vidars gate i Oslo finner man Ansjosen; en liten, italienskinspirert restaurant.

Godts matanmelder mente at maten som blir servert her er så god og varm at den holder vinterkulden på avstand.

– Når det dugger på vinduene på kvelden, for det er kaldt ute og fantastisk stemning inne, da er man akkurat der man skal være, skrev han.

Men det var ikke bare pastaretten, spekematen og pannacottaen som imponerte Steinbru. Han mente at Ansjosen rett og slett er en restaurant med en atmosfære og vertskap som vil pleie både kropp og sjel.

Foto: Mathias Steinbru

Ønsker du en matopplevelse litt utenom den vanlige? Da er nok den utradisjonelle fine dining-scenen Punk Royale noe for deg.

Mathias Steinbru beskriver restaurantopplevelsen som en «henrivende forestilling». Og det er nok ikke så rart, ettersom det blir spilt for høy musikk, det er for mørkt og en røykmaskin tåker til omgivelsene.

– Det er hedonisme. Det er umulig å ikke bli smittet av energien.

Foto: Mathias Steinbru

På Grünerløkka finner du en av Oslos topprestauranter – og den er virkelig verdt besøket. Hot Shop gikk av med en stjerne i Michelin-guiden fra 2022, og fikk terningkast seks av vår anmelder.

– Hot Shop er bedre enn det noen gang har vært, det er klart og tydelig hva de ønsker å gi deg. Maten er ren, ryddig, pen og smakfull. Smakene vokser ved hvert tygg, det er en dramaturgi i måltidet, skrev han blant annet.

Hot Shop havnet også på matanmelderens liste over sine beste matopplevelser i 2022.

Foto: Mathias Steinbru

Er du ute etter å samle familier og venner på en hyggelig og sosial lunsj eller middag, så er Babbo stedet for deg og dine i påsken.

– Det er stamkunder, allerede. Det er trangt og bråkete. Men så utrolig vennlig, på den måten der du ikke får noen valg. Stoler hentes og vin skjenkes til alle som vil ha, skrev Steinbru i sin anmeldelse av restauranten.

Og maten varierer fra saftige bakverk og kaffe, til en syvretters smaksmeny som inneholder både sukkersaltet torsk, gnocchi i grønnkålspesto og ulike grønnsakretter som er behandlet og servert på kreativt vis.

Foto: Mathias Steinbru

– Menyen har pizza. Drikkemenyen har lokalprodusert eplesider, surøl produsert på Hasle og vin fra kontinentet. Og man trenger ikke mer, man trenger akkurat det. God mat, og god drikke.

Er du dermed fysen på ekte italiensk pizza med ordentlige råvarer, til en rimelig pris, så er ZZ Pizza en sikker vinner. Den spennende drikkemenyen åpner også opp mulighetene for en sen kveld med god mat og drikke, tilbrakt i godt selskap.

Foto: Mathias Steinbru

Vil du lære deg å lage ekte italiensk pizza? Sjekk ut guiden vår.

Føler du for å utvide smakspalettet denne påsken? Da kan Restaurant Einer i Kvadraturen være stedet å besøke. Om en rett bestående av fermentert kål servert inntil en saus på bygg, skriver Steinbru:

– Kjøkkenet overrasker med smaker vi ikke har smakt før. Som retten med kålrot. Den er behandlet på alle mulige vis, kokt, tørket og bakt. Det endrer teksturen i selleriroten. Den får et annet tygg, blir seigere og får nesten en kjøttaktig kvalitet.

– I all den tid vi leter etter substitutter for kjøtt, så er kjøkkenet inne på noe her.

Foto: Mathias Steinbru

Selv om du befinner deg i Oslo, betyr ikke det at du ikke kan drømme deg bort til varmere og mer fargerike strøk i en time eller to. Tar du turen innom kokk Terje Ommundsens thai-spiseri, får du servert autentiske asiatiske smaker.

– Menyen er passe stor og fristende, og det er liten tvil om at teamet på kjøkkenet har planer om å utfordre seg selv og gjestene fremover, med flere nye og kanskje ukjente smaker. Da blir det bra da, skrev Mathias Steinbru.

Foto: Mathias Steinbru

