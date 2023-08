Ofte stilte spørsmål frokost

Et egg kokes ved først å legge det i en kjele med vann. Kok opp vannet og la det småkoke i ca. 3-5 minutter for bløtkokte egg, 6-7 minutter for medium kokt (smilende) egg, 9-12 minutter for hardkokte egg. Skrell deretter egget under rennende vann for å fjerne skallet.