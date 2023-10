Ofte stilte spørsmål om julemat

Goro er en av de 7 tradisjonelle slagene vi baker til jul. Foto: Sara Johannessen Meek / VG

En stor del av den gledelige juletiden er den deilige julematen. Fra saftige ribber til den rike nøttesteken med nøye utvalgt tilbehør, som kålrabistappe, rødkål og tyttebærsyltetøy. Her tar vi for oss de mest stilte spørsmålene om de ulike julerettene.

Spørsmålene og svarene er laget med hjelp av AI-verktøyet ChatGPT og kvalitetssikret av VGs journalister.



Hva er vel mer tradisjonelt enn å tilberede en stor gryte med risgrøt, i håp om at det blir noe igjen til riskremen? Transformasjonen fra risgrøt til riskrem er enkel; tilsett bare pisket krem, sukker og vaniljeessens til den kalde grøten. Ikke glem den viktige røde sausen toppet med en deilige teskje sukker! Her er noen typiske spørsmål og svar rundt riskrem og risgrøt.

Hvordan lage riskrem fra bunnen? Riskrem kan lages ved å kombinere 2 dl grøtris med 4 dl vann i en gryte. Kok opp og la det småkoke på lav varme til det meste av vannet er absorbert. Tilsett 1 liter melk, og la det småkoke under omrøring til risgrynene er myke (rundt 45 minutter eller mer). Søt med 3 ss sukker og kjøl ned. Pisk 2 dl fløte separat til krem, og vend inn i den avkjølte risen. Server med rød saus av bær.

Hvordan lage rød saus til riskrem? Rød saus til riskrem kan lages ved å koke opp en blanding av vann, sukker, maisenna, og enten ferske eller frosne røde bær.

Kan jeg lage riskrem dagen før? Ja, du kan lage riskremen dagen før. Bare husk å dekke den godt til og oppbevare den i kjøleskapet frem til servering.

Hvor lenge skal jeg koke risgrøt? Risgrøt skal typisk kokes på lav varme i ca. 1–2 timer, avhengig av mengden du lager og hvilken type ris du bruker.

Hvordan lager jeg risgrøt på rask måte? Risgrøt kan lages raskere ved å bruke en trykkoker, eller ved å kjøpe ferdige grøtpakker beregnet for mikrobølgeovn.

Hvor mye ris trenger jeg til risgrøt? Generelt sett trenger du omtrent 1 dl ris per porsjon til risgrøt.

Kan jeg lage risgrøt med brun ris? Ja, det er mulig å lage risgrøt med brun ris, men det krever lengre koketid og mer væske.

Hva skal jeg servere med risgrøt? Tradisjonelt sett serveres risgrøt med smør, sukker, og kanel. Noen liker også å ha på et dryss med rosiner.



Kan jeg lage risgrøt i slow-cooker? Ja, risgrøt kan lages i en slow-cooker. Det tar lengre tid, men resultatet er en kremet og jevn grøt.

Hvordan lager jeg risgrøt uten melk? Du kan lage risgrøt uten melk ved å bruke en melkeerstatning, slik som havremelk, soya melk, eller mandel melk.

Ribbe er en sentral rett på mange julemiddagsbord i Norge. Dens crispy svor, rike kjøtt og saftige smak gir juleselskapet en minneverdig matopplevelse. Ribbe finnes i flere varianter, alle med sine unike egenskaper: tynnribbe, familieribbe og midtribbe. Å mestre kunsten å lage ribbe er en del av høytidstradisjonen, og nøkkelen ligger i temperaturkontroll og krydder. Hvis du trenger tipsene for å oppnå perfekt ribbe, detaljerte oppskrifter, samt tilbehør så finner du også inspirasjon her.

Hvordan forberede ribbe? Å forberede en ribbe starter med å gni den inn med salt og pepper, ideelt sett en dag før du har tenkt å lage den. På stekedagen, forvarm ovnen til 225 grader. Plasser ribben i en langpanne med svorsiden opp, og stek i 45 minutter. Reduser deretter varmen til 175 grader, tilsett vann i pannen, og dekk den med aluminiumsfolie. Stek i ytterligere 1,5 timer før du fjerner folien for de siste 15 minuttene for sprø svor.

Hvor lenge skal man steke ribbe? Det tar ca. 2,5 timer å steke ribbe. Forvarm ovnen til 225 grader. Plasser ribben i en langpanne med svorsiden opp, og stek i 45 minutter. Reduser deretter varmen til 175 grader, tilsett vann i pannen, og dekk den med aluminiumsfolie. Stek i ytterligere 1,5 timer før du fjerner folien for de siste 15 minuttene for sprø svor.

Hvordan steker man ribben? Ribben stekes først ved høy varme (ca. 225 grader) i omtrent 30–45 minutter for å starte sprøningsprosessen av svoren. Deretter senkes varmen til omtrent 175 grader, og ribben stekes videre under aluminiumsfolie i ca. 90 minutter.

Hvordan krydre ribbe? Ribbe krydres vanligvis med salt og pepper.

Hvordan lage ribbesaus? Ribbesaus lages ved å brune litt mel i en kjele, tilsette sjyen som ribben er stekt i, og rør dette sammen. Deretter tilsettes kraft (eller vann og buljong) litt av gangen mens det stadig røres, og sausen kokes opp før den smakes til med salt og pepper.

Når skal man kjøpe ribbe til jul? Ribben kan fryses ned og deretter tines i kjøleskapet noen dager før jul, så den kan kjøpes inn så snart den blir tilgjengelig i butikkene (som ofte er fra starten av desember).

Hvordan oppbevare rester av ribbe? Overskudd av ribbe kan dekkes til og oppbevares i kjøleskapet i 3–4 dager, eller gjeninnpakkes og fryses for lengre oppbevaring.

Hvordan lage ribbe uten svor? Hvis man ikke ønsker svor på ribben, kan man enkelt skjære av svoren før steking, og så forberede og steke ribben som vanlig.

Hvordan varme opp igjen ribbe? Ribben kan varmes opp igjen ved å plassere den i en ovn forvarmet til 200 grader i ca. 10–15 minutter, eller til den er gjennomvarm.

Kan man steke ribbe i airfryer? Ribbe laget i airfryer smaker helt nydelig. I tillegg går det lynraskt å lage, og du er garantert deilig og sprø svor. Også tar det kun 1 time. Legg ribben i airfryeren med svoren opp, stek på 175 grader i 30 minutter. Sett opp temperaturen til 200 grader og stek i ytterligere 15 minutter. La ribben hvile i 15 minutter før du skjærer den opp.

Pinnekjøtt, med sin robuste smak og rike tekstur, er en favoritt på vestkysten og mange andre steder i Norge. Dette tradisjonelle festmåltidet, laget av saltet og tørket sauekjøtt, gir en deilig kontrast til de vanlige julemiddagene. Prosessen med å lage pinnekjøtt innebærer vanligvis å vanne ut kjøttet for å fjerne overflødig salt, dampkoke det over bjørkepinner, og deretter servere med poteter og kålrabistappe. Forskjellige regioner i Norge har sine unike pinnekjøtt tradisjoner, noen inkluderer røyking av kjøttet for ekstra smak.

Hvordan preparerer jeg pinnekjøtt? Pinnekjøtt skal vannes ut lenge nok til at det meste av saltsmaken forsvinner, men ikke så lenge at all smak forsvinner. Dette tar gjerne fra 1 til 3 døgn, avhengig av hvor salt pinnekjøttet er.

Hvor lang tid tar det å koke pinnekjøtt? Pinnekjøtt koker du i rundt 2–3 timer på middels varme, eller til kjøttet løsner lett fra beinet.

Hva er forskjellen på røkt og urøykt pinnekjøtt? 1. Røkt pinnekjøtt: Dette pinnekjøttet har blitt utsatt for røyk som en del av bevaringsprosessen. Dette gir kjøttet en distinkt røykfylt smak som kan være ganske kraftig og legge til dybde og kompleksitet til det ferdige måltidet. Noen foretrekker denne varianten nettopp for den ekstra smaken. 2. Urøykt pinnekjøtt: Dette kjøttet, som navnet tilsier, har ikke vært utsatt for røyk under bevaringsprosessen. Det har en mer nøytral smak som lar den naturlige smaken av lammet skinne gjennom mer tydelig. Urøykt pinnekjøtt blir ofte foretrukket av de som vil ha en mildere smak eller som foretrekker å krydre kjøttet selv. Forskjellen i røykingsprosessen gjenspeiler seg også i tilberedelsen. Røkt pinnekjøtt er ofte saltet og trenger å bli vannet ut før tilberedning. Unntaket er fenalåret som er både saltet og tørket og må ligge i vann i opptil tre døgn før det kokes. Urøykt pinnekjøtt trenger mindre utvanning, kanskje bare over natten, siden det ikke er like saltet.

Hvor mye pinnekjøtt trenger jeg per person? En god tommelfingerregel er å beregne 500 gram pinnekjøtt per person.

Hvordan steke pinnekjøtt i ovn? Steke pinnekjøtt i ovn: Etter utvanning og damping legges pinnekjøttet i en ovnsform og stekes i ovnen ved 200 grader i 10 til 15 minutter, eller til overflaten er gyllen og sprø.

Hvordan oppbevare pinnekjøtt? Pinnekjøtt oppbevares i kjøleskapet ved temperaturer under 5 °C. Pinnekjøttet har lang holdbarhet på grunn av salting og tørking, men etter åpning bør det behandles som ferskvare og fortæres innen to dager.

Hva serveres med pinnekjøtt? Pinnekjøtt serveres tradisjonelt med kålrabistappe, kokte poteter, tyttebærsyltetøy og kraften det har blitt dampet i.

Hvordan lage pinnekjøtt i trykkoker? Pinnekjøtt kan lages i trykkoker: Etter utvanning legges pinnekjøttet sammen med bjørkepinner på bunnen. Fyll deretter opp med vann til det dekker bunnen og kok under trykk i omtrent en time.

Kan man lage pinnekjøtt i airfryer? Å lage pinnekjøtt i airfryer er ikke vanlig, men absolutt mulig. Det er viktig å huske at pinnekjøtt først skal vannes ut og deretter gjerne dampes før det tilberedes videre. Her er en enkel måte du kan tilberede pinnekjøtt i airfryer på: Etter å ha vannet ut og dampet pinnekjøttet, kan du legge det i airfryeren. Pinnekjøttet skal vanligvis være så mørt at det nesten faller fra beinet, så være forsiktig når du legger det i airfryeren for ikke å bryte det fra hverandre. Sett airfryeren til 180 grader og stek i ca. 10–15 minutter, eller til overflaten er sprø og gyllen. Ikke overfyll kurven – det kan være bedre å steke i flere omganger hvis du har mye kjøtt. Det er imidlertid viktig å være klar over at resultatet kan variere, og det krever litt eksperimentering for å få det perfekt. Pass på, så det ikke blir for tørt.

Hvor lenge er pinnekjøtt holdbart? Pakket pinnekjøtt har en holdbarhet på mange måneder om det oppbevares i sin originalemballasje i kjøleskap. Etter åpning bør det konsumeres innen to dager.



Hvordan varme opp pinnekjøtt? Pinnekjøtt kan varmes opp ved å dampkoke det på nytt i noen minutter, eller ved å varme det forsiktig i ovnen på lav temperatur.



Kan jeg fryse pinnekjøtt? Ja, pinnekjøtt kan fryses. Pakk det godt inn for å unngå fryseskader.

Pepperkaker, med sin distinkte kombinasjon av krydder som ingefær, kanel og nellik, signaliserer virkelig starten på julefeiringen i mange norske hjem. Disse søte og crunchy kakene, som er populære blant både voksne og barn, kan lages i en rekke former og størrelser, fra tradisjonelle hjerter og stjerner til mer intrikate pepperkakehus og julelandskap.

Hvordan lage pepperkakedeig? For å lage pepperkakedeig, trenger du ingredienser som hvetemel, sukker, smør, sirup og egg, og krydder som kanel, ingefær og nellik. Bland alle ingrediensene sammen i en bolle og kna deigen til den blir jevn og smidig.

Hvor lenge skal pepperkaker stekes? Steketiden for pepperkaker kan variere, men vanligvis blir de stekt i ovnen i 8–10 minutter på 175–180 grader, eller til de er gylne og sprø. Pass på å følge oppskriften du bruker for å sikre riktig steketid og temperatur.

Hvordan unngå at pepperkakene blir tørre? For å unngå at pepperkakene blir tørre, kan du prøve å tilsette litt sirup eller honning i deigen for ekstra fuktighet. Pass også på å ikke oversteke pepperkakene, da dette kan gjøre dem tørre. Oppbevar pepperkakene i en lufttett boks for å bevare fuktigheten.

Kan pepperkaker fryses? Ja, pepperkaker kan fryses. Når de er avkjølt, kan du pakke dem i plastfolie eller fryseposer og legge dem i fryseren. For best resultat, bør du tine pepperkakene i romtemperatur før de serveres.

Hvordan pynte pepperkaker? Du kan pynte pepperkaker med rojal icing, som er en seig glasur laget av melis og eggehvite. Bruk en sprøytepose eller en tynn plastpose med et hull klippet i hjørnet for å dekorere pepperkakene. Du kan også bruke nonstop, strøssel, sjokolade eller farget sukker til å dekorere.



Lutefisk er en særegen del av norsk matkultur, spesielt verdsatt i juleperioden. Denne tradisjonelle retten, som er laget av tørrfisk behandlet med lut, har en unik, geléaktig tekstur og en mild smak som fremheves med smeltet smør, ertestuing og bacon. Selv om lutefisk har røtter som strekker seg hundrevis av år tilbake i norsk historie, fortsetter denne juletradisjonen å være sterkt levende i dag. Tilberedelse av lutefisk krever tid og forsiktighet, med prosessen med utvanning og lutbehandling som oftest tar flere dager. Her finner du noen ofte stilte spørsmål og svar.

Hvordan lage lutefisk? Lutefisk er tradisjonell norsk mat som er laget av tørrfisk som har blitt lutet, vannet ut og kokt. Prosessen for å lage lutefisk kan være tidkrevende, men mange supermarkeder selger lutefisk ferdig tilberedt og klart til å kokes.

Hvordan koke lutefisk? For å koke lutefisk, bør du plassere den i en dyp panne, dekke den med vann, og deretter la den simre i ca. 20–25 minutter. Ikke la den koke for lenge, da dette kan føre til at fisken blir for myk og går i oppløsning.

Hva serveres med lutefisk? Lutefisk serveres ofte med bacon, ertestuing, poteter og brunostsaus. Noen foretrekker også lefser eller flatbrød som tilbehør.

Hvordan oppbevare lutefisk? Hvis du har rester av lutefisk, bør du oppbevare dem i kjøleskapet. Lutefisk kan også fryses, men dette kan endre konsistensen.

Kan man grille lutefisk? Mens lutefisk vanligvis kokes, er det noen som liker å grille den for litt variasjon. For å gjøre dette, pakk lutefisken inn i aluminiumsfolie med litt smør og krydder, og grill den på middels varme i ca. 20–30 minutter.

Lutefisk i airfryer? Det er ingen problem å lage lutefisk i airfryer. Sett airfryeren på 175 grader. Salt fisken med 1/2 ts salt per bit 1 time i forveien. Legg fisken med skinnet ned på bakepapir. Hell kokende vann i bunnen av skuffen. La den stekes i 15 min.

Sild er en sentral del av mange norske julefrokoster og julelunsjer. Sildens rike, fettholdige smak passer perfekt med en rekke marinader og pickles, fra sterk sennep og løk til søt, krydret sherry. Syltet sild er et tradisjonelt innslag på det skandinaviske julebordet, og mange familier har sine egne spesielle oppskrifter som har gått i arv gjennom generasjoner. Enten du er en langvarig sildelaker på utkikk etter en ny vri på din favoritt-delikatesse, eller en nybegynner ivrig etter å prøve denne juleklassikeren, kan vi gi deg oppskriftene, tipsene og ideene du trenger på vår nettside.

Hva er den beste sildeoppskriften til jul? Det er mange sildeoppskrifter som er perfekte for julen. Noen av de mest populære inkluderer tomatsild, currysild, rødbetsild og sennepssild. Valget av oppskrift kan variere avhengig av personlig smak.

Hvordan marinere sild til jul? For å marinere sild, trenger du å blande eddik, vann, sukker og krydder som pepper, nellik, laurbærblader og løkringer i en kasserolle. Kok opp og avkjøl. Legg sildefiletene i en glassboks, hell laken over, og la det stå i kjøleskapet i minst 24 timer før servering.

Hvor lenge kan jeg oppbevare marinert sild? Marinert sild kan lagres i kjøleskapet i en lufttett beholder i opptil en uke. Husk at jo lenger silden marinerer, jo sterkere vil smaken bli.

Hvordan serverer jeg sild til julemiddag? Sild blir ofte servert som en del av det tradisjonelle skandinaviske julebordet. Den kan serveres med et utvalg av sideretter som poteter, rugbrød, løk, rødbeter, og hardkokte egg. Sild smaker også utmerket med en skje sennep eller en dæsj kremfløte.

Hvordan kan jeg lage min egen julesylte? Julesylte krever litt tid å lage, men er ikke spesielt vanskelig. Grunnleggende ingredienser inkluderer svinekjøtt, gelatin, krydder og noen grønnsaker. Kjøttet kokes og blandes med krydder og gelatin, før det legges i former og avkjøles til det setter seg.

Hvordan lage surkål? Skjær kål i tynne skiver, skrell epler og skjær de i båter, deretter legger du kål og epler lagvis i en kjele. Hell over kjøttkraft og smak til med eddik og sukker. Se hele oppskriften på hjemmelaget surkål her.

Hvor lenge holder surkål seg? Hvis den oppbevares kjølig i en boks vil den holde i en uke.

Hvordan lager jeg kålrabistappe? For å lage kålrabistappe trenger du kålrabi og poteter som skal skrelles, kuttes i biter og kokes til de er møre. Dette helles deretter av, stappes og blandes med smør, melk og salt til en kremet konsistens.

Hva er de grunnleggende ingrediensene til kålrabistappe? De grunnleggende ingrediensene er kålrabi, poteter, smør, melk og salt.

Hvordan får jeg kålrabistappen til å smake bedre? Smør gir kålrabistappen en rik og kremet smak. Du kan også eksperimentere med å tilsette litt muskat eller pepper for ekstra smak.

Nøttestek er et populært vegetarisk alternativ til tradisjonell kjøttbasert julemiddag.

Hvordan lager jeg nøttestek? En grunnleggende nøttestek lages ved å blande sammen diverse nøtter, grønnsaker som selleri og løk, brødsmuler, egg (eller eggerstatning for en vegansk versjon), og krydder. Alt dette stekes i ovnen til det er gyllenbrunt og fast.

Hva serverer jeg med nøttestek? Nøttestek kan serveres med en rekke tilbehør som rødvinssaus, ovnsstekte rosenkål, honningglasserte gulrøtter, stekte poteter, og tradisjonelt juletilbehør som fikenmarmelade eller tyttebærsyltetøy.



Hvordan kan jeg lage en glutenfri nøttestek? Du kan lage glutenfri nøttestek ved å bruke glutenfrie brødsmuler eller havregryn i stedet for vanlige brødsmuler.

Hvordan kan jeg lage en vegansk nøttestek? For å lage en vegansk nøttestek kan du erstatte eggene med en veganvennlig erstatning som linfrøslim eller knuste kikerter.

Hvordan lager jeg saus til nøttestek? Saus til nøttestek kan lages av en god grønnsakbuljong, rødvin, soyasaus og krydder. For ekstra smak kan du også tilsette sautert løk og hvitløk.

Rakfisk er en tradisjonsrik norsk delikatesse, som ofte spises under juletiden. Denne unike retten lages gjennom fermentering, hvor fisk – vanligvis ørret eller lignende arter – går gjennom en spesifikk prosess for å skape en distinkt og kraftig smak. For mange nordmenn er rakfisk synonymt med kos og nostalgi, men for mange andre kan smaken være en utfordring på grunn av sin intense, salte og umamirike profil.

Hvordan lages rakfisk? Rakfisk lages ved å fermentere fisken, vanligvis ørret eller små ørretlignende fisk, i en glasskrukke. Ferdig filetert fisk fylles opp med salt og sukker, dekkes med press og lagres i kjøleskap rundt to–tre uker til en måned. Salting og sukkermengde, samt valg av temperatur og tid, påvirker fisken.



Hva smaker rakfisk? Rakfisk har en intens og distinkt smak som kan være ganske utfordrende for noen. Oftest blir smaken beskrevet som rik, salt, og med et snev av umami. Smaken kan variere avhengig av hvor lenge fisken har raket, raketid og temperatur.

Kan gravide spise rakfisk? Gravide bør generelt unngå å spise rakfisk på grunn av risikoen for listeriabakterier som kan være skadelig for fosteret. Disse bakteriene kan overleve i fermenterte produkter som rakfisk.

Hvordan serveres rakfisk? Rakfisk serveres vanligvis i tynne skiver med flatbrød, potetlomper, rømme, rødløk og noen ganger lefser. Akvavit og øl er de mest vanlige drikkevarer som serveres med dette retten.

Hva er det mest tradisjonelle tilbehøret til rakfisk? Tradisjonelt sett serveres rakfisk med følgende tilbehør: flatbrød eller potetlompe, rømme, løkringer (både rødløk og gul løk), og mandelpoteter. Dette er det klassiske tilbehøret som de fleste forbinder med rakfisk, men det er også mange som liker å eksperimentere med forskjellige typer syltetøy, eggerøre, eller andre typer sauser.

Hva slags drikke passer til rakfisk? Det er flere typer drikke som kan passe til rakfisk, men akvavit og øl er de mest tradisjonelle valgene. Disse drikkevarene kan balansere den sterke smaken av fisken og tilby en behagelig kontrast. Noen foretrekker også hvitvin, men det kan variere basert på personlig smak.

Hva slags vin passer til rakfisk? En hvitvin med litt sødme, som en tysk riesling, vil komplimentere den salte og robuste smaken av rakfisk. Akvavit og øl er også tradisjonelle drikkevalg til rakfisk.

Hvordan lager jeg tilbehør til rakfisk? For å lage tilbehør til rakfisk, kan du starte med å lage mandelpoteter. Du kan også kutte opp løk i tynne ringer, og ha rømme i en skål. Flatbrød eller potetlompe kan kjøpes ferdig på butikken, eller du kan lage din egen om du foretrekker det. Husk å servere alt kaldt for å bevare smakene.

Er det vegetariske alternativer for tilbehør til rakfisk? Ja, alle tilbehør til rakfisk, bortsett fra fisken selv, er vegetar-vennlig. Du kan også eksperimentere med forskjellige typer grønnsaker eller tilsatte vegetariske alternativer som tofu for å skape en vegetarversjon av rakfisk.

Julekaker er en kjær tradisjon og et høydepunkt i den norske julefeiringen. Disse deilige bakverkene varierer fra krydderrike pepperkaker til søte og rike kransekaker, fyldige julekake med rosiner, og de uimotståelige sirupssnipper. Å bake julekaker er en hyggelig aktivitet som forener familier og venner, mens duften av nystekte kaker sprer seg i hjemmet og skaper en ekte julestemning.

Hva er de mest tradisjonelle julekakene i Norge? Noen av de mest tradisjonelle julekakene i Norge inkluderer pepperkaker, krumkaker, sandkaker, sirupssnipper og berlinerkranser.



Hva er de syv slagene? De syv slagene refererer til en gammel norsk juletradisjon der husmødrene skulle bake syv forskjellige typer julekaker. Men det har vært mye diskusjon om hvilke syv kaker som «offisielt» inngår i denne tradisjonen, siden det varierer fra region til region, og fra familie til familie. Her er imidlertid en ofte sitert liste over de syv slagene: 1. Berlinkranser: Disse er runde, krumkake-lignende kaker med smak av sitron og vanilje, og typisk formet som en krans. 2. Sirupssnipper, eller bare "Snipper": Små, diamantformede kaker av pepperkakedeig, ofte toppet med skåldede mandler og perlesukker. 3. Krumkaker: Tynne, lette og sprø kaker, vanligvis laget med et spesielt jern og rullet til en kjegle mens de er varme. 4. Sandkaker: Disse småkakene er ofte bakt i små, spesielle former og har en smuldrede tekstur som minner om 'sand'. 5. Goro: Dette er en type vaffelkake, ofte spekket med kardemomme og kanel. 6. Fattigmann: Disse kakene er laget av en søt, knudrete deig som er kuttet i diamanter, tvunnet, og stekt i smult. 7. Smultringer: Som navnet antyder, er disse ringformede kakene stekt i smult. De er ofte krydret med kardemomme.

Hvordan kan jeg lage veganske julekaker? Du kan lage veganske julekaker ved å erstatte egg og smør med plantebaserte alternativer. Egg kan erstattes med banan, eplemos eller linfrø, og det finnes mange gode veganske smøralternativer i matbutikken.



Hvordan oppbevarer jeg julekaker etter baking? Julekaker oppbevares best i en tett kakeboks av metall. Her holder de seg friske og sprø.

Hvordan lager jeg glutenfrie julekaker? For å lage glutenfrie julekaker kan du erstatte hvetemelet i oppskriften med en glutenfri melblanding. Sjekk at resten av ingrediensene også er glutenfrie.



Juletorsk er en etterlengtet del av den norske julefeiringen, en tradisjonsrik rett som bringer familier sammen rundt middagsbordet. Hjertet i denne deilige retten er torsk, som er både sunt og smakfullt, kokt til perfeksjon og servert med en rekke velsmakende tilbehør. Med sin milde og delikate smak, er juletorsk et yndet valg for de som ønsker å feire høytiden med et tradisjonelt norsk måltid.

Hvordan lages juletorsk? Juletorsk, også kjent som julefisk, blir vanligvis kokt og servert med diverse tilbehør. En klassisk metode for å lage juletorsk er å koke den i saltet vann til fisken er hvit og flakede. Hvor lang tid det tar, avhenger av størrelsen på fisken.

Hvordan salter man torsk? Å salte torsk er en enkel prosess. Det første trinnet er å skylle fisken godt under springen. Deretter drysser du grovt salt over fisken, dekker den med plastfolie, og lar den ligge i kjøleskapet i ca. 24 timer. Skyll deretter av saltet under kaldt rennende vann, og fisken er klar til å bli kokt.



Hva serveres med juletorsk? Juletorsk serveres ofte med smeltet smør, poteter, gulrøtter, og erter. Noen liker også å servere den med bacon, eller med en deilig sennepssaus.

Hva slags drikke passer til juletorsk? En hvitvin med god syre passer vanligvis bra til juletorsk. Øl og akevitt er også gode alternativer, avhengig av det spesifikke tilbehøret som kommer med fisken.



Kan jeg lage juletorsk dagen før? Ja, du kan forberede juletorsk dagen før, men det er viktig å holde den godt kjølt for å holde den fersk. På selve dagen kan du bare varme opp fisken og tilbehøret.

