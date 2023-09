Wok med reker, chili, ingefær og peanøtter

Wok med reker er en strålende mulighet til å få i seg masse grønnsaker, samtidig som du tar en opprydning i kjøleskapet. Ingrediensene kan du nemlig variere som du vil. Her er en variant med reker, grønnsaker, gode smaker og toppet med knasende peanøtter.



Hvis du bruker scampi, tigerreker eller kjempereker, bør du sørge for at disse kommer fra et godkjent og sertifisert oppdrettsanlegg.