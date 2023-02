Varm ovnen til 200 grader. Lag et snitt ned i paprikaen og skrap forsiktig ut frøene med en liten skje.

Fest hvitløkfeddet på en gaffel. Varm en stor stekepanne med litt olje. Tilsett spinaten og rør med hvitløkgaffelen til spinaten akkurat klapper sammen. Krydre lett med salt og pepper og hell spinaten over på en tallerken så lenge til avkjøling. Fjern eventuell væske fra spinaten (klem den gjerne litt forsiktig) og hakk opp spinaten.

Rens jalapenoen for frø og finhakk den. Rør sammen nyr, kremost, spinat og jalapeno. Smak til med salt og pepper.

