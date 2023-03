Hvis du ikke har tint butterdeigen i kjøleskapet, tar du den ut av fryseren og lar platene tine i cirka 15 minutter spredt utover på et bakepapir mens du gjør klar til kjevling. Ikke la dem bli for varme, da blir deigen vanskelig å jobbe med.

