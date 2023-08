Fylte aubergineruller i tomatsaus

Tomatsausen

Knus tomatene med hendene eller med en gaffel, fjern eventuelle harde stilkefester hvis du finner noen. Bruk en tykkbunnet kasserolle og fres hvitløk og sjalottløk i en god klunk med olivenolje. La det frese et par minutter under omrøring til løken blir myk uten at den får noe særlig farge.