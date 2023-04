Silkemyk ostekake

Kok cashewnøttene i rikelig med vann i minst 20 minutter. Du kan eventuelt bløtlegge de over natten om du har tid. Har du en veldig kraftig blender, går dette lett, men har du en svak blender, trenger nøttene koking for å oppnå en silkemyk kake.

Kok cashewnøttene i rikelig med vann i minst 20 minutter. Du kan eventuelt bløtlegge de over natten om du har tid. Har du en veldig kraftig blender, går dette lett, men har du en svak blender, trenger nøttene koking for å oppnå en silkemyk kake.

Sett sjokoladen til smelting på lav varme eller over et vannbad. Sett deretter til siden.

Sett sjokoladen til smelting på lav varme eller over et vannbad. Sett deretter til siden.

Finn frem en springform. Jeg bruker en på 20 cm for å få en høy kake, men det går fint med en større form også. Kle den med bakepapir i bunnen, og smør sidene av formen med smeltet smør. Tipset er å bruke restene i beholderen du smeltet smøret i, det pleier å holde i mengde.

Finn frem en springform. Jeg bruker en på 20 cm for å få en høy kake, men det går fint med en større form også. Kle den med bakepapir i bunnen, og smør sidene av formen med smeltet smør. Tipset er å bruke restene i beholderen du smeltet smøret i, det pleier å holde i mengde.