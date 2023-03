Rens og del blomkålen i små buketter. Legg blomkålen over på et stekebrett kledd med bakepapir. Knus uskrelte hvitløkfedd med bredsiden av en kniv. Bland blomkål og hvitløk sammen med 4 ss olje og krydre med salt og pepper. Bak blomkålen midt i ovnen til blomkålen er gyllen og helt mør, cirka 30 min.

