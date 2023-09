Kryddersmør med steinsopp

Legg massen i en finmasket sil eller et dørslag og skyll ut det «hvite vannet» mellom klumpene med iskaldt vann. Klem småklumpene sammen til en ball og klem og kna klumpen litt ekstra godt i en bolle med iskaldt vann. Det er for å få ut de siste restene av det «hvite vannet», som kalles for kjernemelk.