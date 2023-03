Burritos med kjøttdeig

For tomatsalsaen: Del opp tomatene i båter, bruk en skje til å fjerne den bløte tomatkjernen. Skjær tomatkjøttet i små terninger. Del opp løken i tilsvarende terninger og bland sammen med finhakket hvitløk. Ha over limesaft og hakket frisk koriander. Sett kjølig til bruk.

