Varm en romslig kjele og tilsett en raus klunk med olivenolje. Fres gulrot, fennikel, løk, purre og hvitløk over høy varme. Tilsett rekeskall og tomatpure og fres alt videre under omrøring.

Ha i fiskebein, tomater, urtestilker og appelsinskall. Hell i hvitvin og tilsett vann til det så vidt dekker alt i gryten (viktig å ikke bruke for mye vann, da blir kraften/suppen «tynn» og må kokes inn etter at den er silt). Gi det hele et skikkelig oppkok og la det boblekoke i 10-15 minutter, skru ned temperaturen og la det putre videre i cirka 45 min.

Sil kraften over i en ren kasserolle. Vær nøye med å gni/presse ut mest mulig kraft fra restene. Det er bare fint at rester av moste grønnsaker blir presset gjennom silen da det er med på å «jevne» suppen. Kok opp den silte suppen. Ønsker du en kraftigere/mer konsentrert smak kan du eventuelt la den fosskoke i noen minutter. Smak suppen til med safran, kajennepepper og noen dråper sitronsaft.

