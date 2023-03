Meksikansk tomatsuppe

En spicy meksikansk tomatsuppe med jalapeño, kylling og avokado er ikke bare enkel å lage, det er også en gyllen mulighet til å rydde litt i kjøleskapet. Hvem har vel ikke opplevd å ha noen halvfulle glass med salsa stående igjen etter tacoen? Ha de over i suppen for ekstra smak og fylde, og topp opp med en god klatt rømme og knuste nachochips for ekstra fredagsfølelse. Suppen kan gjerne også toppes med litt revet ost.