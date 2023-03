Fransk løksuppe

Fransk løksuppe toppet med sprø og boblende ostetoast. I all hovedsak består løksuppen av to enkle ingredienser: Løk og god kraft. For en ekstra dybde og sødme må løken få lov til å karamelliseres stille og rolig. Stekes løken for lite blir suppen «blass», stekes løken for hardt og i verste fall blir litt svidd, vil suppen ende opp med bittertoner. Altså, en liten detalj som betyr ganske så mye.

For ekstra smak og friskhet kan du tilsette litt hvitvin. Hel 1 desiliter tørr hvitvin over den karamelliserte løken, la væsken koke inn før du tilsetter kraft.