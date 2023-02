Gresskarsuppe med blåskjell

Ha blåskjell i en gryte med en desiliter vann. Kok opp under lokk og la dem koke til blåskjellene har åpnet seg. Sil av blåskjell kraften og bland den i gresskarsuppen. Spe eventuelt med mer vann om den er for tykk. Gi suppen et nytt oppkok og smak til med sitronsaft, salt og pepper.

Rens blåskjellene og server suppen i skåler med blåskjell hakket persille eller koriander.