Fjern stilkefestet på tomatene. Gi tomatene et raskt opphold i kokende vann til skinnet løsner, legg de rett over i iskaldt vann. Fjern skinnet, del tomatene i to og skrap ut den myke kjernen (ta vare på skinn og kjerner). Grovhakk tomatkjøttet og legg det til side så lenge.