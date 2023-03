Skrell potetene og skjær dem i små biter. Rens og grovhakk løk og hvitløk. Plukk og ta vare på eventuelt grønne kvaster (som ligner dill) på fennikelen. Skjær vekk det meste av «fingrene», del fennikelen i to og fjern den grove midtstilken. Legg til side 1/3 av fennikelen og skjær resten i små biter.

Varm en god klunk olivenolje i en mellomstor kasserolle. Fres poteter, løk, hvitløk og fennikel under omrøring i et par minutter. Tilsett kraft og fløte. Kok opp, legg på lokk og la det hele koke videre i ca. 20 minutter, eller til alle grønnsakene er helt møre. Skjær i mellomtiden fisken i jevne terninger.

