Thaisuppe med torsk og reker

Lag thaisuppe med torsk og reker fra Trinesmatblogg.no. Matblogger Trine Sandberg opplyser om at currypastaer har ulik styrke, og at det kan være lurt å ikke tilsette alt på en gang hvis du ikke er kjent med styrken fra før. I denne suppen har hun brukt thai red curry, og selv bruker hun alltid en strøken måleskje i sine oppskrifter. Bruk for øvrig det du har tilgjengelig av grønnsaker, og erstatt gjerne aspargesbønnene med brokkoli, sukkererter eller squash. Paprikaen kan eventuelt erstattes med eplebiter. Ønsker du en mer markant kokosmelksmak av suppen, kan du erstatte 1-2 dl av kraften med kokosmelk. Du kan godt benytte det du har tilgjengelig av fisk i denne suppen eller bytt ut sjømaten med kylling.