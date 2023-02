Kyllingsuppe med eple og karri

Kyllingsuppe med eple og karri er et godt bevis på at epler også kan brukes til middag. Frukten passer til alt som har godt av litt sødme og friskhet, som for eksempel en kyllingsuppe. Sammen med karri og kokos er dette en smaksrik suppe som vil varme på trauste dager.