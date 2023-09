Kremet sellerirot- og pastinakksuppe

Dette er en deilig og varmende sellerirot- og pastinakksuppe som toppes med sprøstekt bacon og gresskarkjerner. Suppen kjøres fløyelsmyk med stavmikser eller blender, og blir ekstra kremet med en fløteskvett.



Et alternativ til denne varianten, er å lage sellerirotsuppe med eple. Her gir epler et syrlig hint til den høstlige suppen.