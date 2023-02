Fløtekaramellen er ferdigkokt når den begynner å slippe bunnen i gryten, er pent brun, seig og elastisk. Bruk gjerne et termometer og sjekk at karamellmassen er cirka 120 grader. Du kan også dryppe litt karamellmasse over i iskaldt vann for å sjekke konsistensen - den skal kunne rulles til en fast og myk kule.