Brente mandler

Brente mandler er tradisjonsrikt juleknask som smaker av barndommens jul. Mandlene har en røstet smak og får et tynt lag karamell som smelter på tungen. Ett tygg, og du er hekta!

Skal du lage brente mandler må du bruke muskelkraft. Bruk en litt stor kjele, så slipper du at mandlene blir for mye brent. Bruker du en jernpanne går det enda enklere. En teskje eller to med kanel gjør disse ekstra julete, og prøve gjerne å tilsette andre smaker.

Denne porsjonen ser kanskje liten ut, men lag heller to omganger enn å doble oppskriften. Du kan selv velge om du ønsker å skålde mandlene først eller la skallet sitte på.