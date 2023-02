1. Aller enklest blir dette om du bruker en foodprosessor eller en eltebolle med K-krok. Gjør slik: Ha mel og salt i bollen. Sett vannet til oppkok. Når vannet begynner å koke, setter du maskinen på fullt. Spe deretter med tre fjerdedeler av det kokende vannet. Etter at deigen er ferdig spedd, kjører du den videre i to minutter. Kok så opp resten av vannet på ny, tilsett det kokende vannet mens maskinen kjører, og la alt kjøre sammen til en fast deig. Alternativt gjør du det for hånd: Bland mel og salt, kok opp vannet, ha i vannet mens du rører rundt, bruk hendene og start eltingen når deigen begynner å bli fast. Elt godt til du har fått knadd alt sammen til en fast og smidig deig – fortsett så lenge du gidder, jo mer du elter, jo smidigere og luftigere blir deigen.

1. Aller enklest blir dette om du bruker en foodprosessor eller en eltebolle med K-krok. Gjør slik: Ha mel og salt i bollen. Sett vannet til oppkok. Når vannet begynner å koke, setter du maskinen på fullt. Spe deretter med tre fjerdedeler av det kokende vannet. Etter at deigen er ferdig spedd, kjører du den videre i to minutter. Kok så opp resten av vannet på ny, tilsett det kokende vannet mens maskinen kjører, og la alt kjøre sammen til en fast deig. Alternativt gjør du det for hånd: Bland mel og salt, kok opp vannet, ha i vannet mens du rører rundt, bruk hendene og start eltingen når deigen begynner å bli fast. Elt godt til du har fått knadd alt sammen til en fast og smidig deig – fortsett så lenge du gidder, jo mer du elter, jo smidigere og luftigere blir deigen.