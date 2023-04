Eggesalat er en klassiker som passer like godt når du vil ha litt ekstra kos til helgefrokosten, eller som tilbehør til spekemat og røkelaks. Denne kremete eggesalaten med vårløk passer også ypperlig som et innslag på 17. mai-frokosten.



Tilsett gjerne finhakket frisk dill om du liker det også.



Tips: Eggesalaten kan godt serveres med en gang, men blir god om den får stå i kjøleskapet noen timer, eller fra dagen før for å sette seg.