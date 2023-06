Rens kamskjellene, du skal kun bruke den store muskelen. Ta vare på selve skjellet (både den flate og buede delen) og vask skjellet godt. Skjær kamskjellmuskelen i tynne skiver og fordel skivene på skjellene. Drypp litt olivenolje over skivene, krydre lett med salt og pepper. Legg en liten limebåt på hvert skjell (som presses over skivene).

Rens kamskjellene, du skal kun bruke den store muskelen. Ta vare på selve skjellet (både den flate og buede delen) og vask skjellet godt. Skjær kamskjellmuskelen i tynne skiver og fordel skivene på skjellene. Drypp litt olivenolje over skivene, krydre lett med salt og pepper. Legg en liten limebåt på hvert skjell (som presses over skivene).