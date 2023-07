Hummer - Se alle våre oppskrifter

Når er hummer i sesong?

Mange av oss forbinder kanskje hummer med sommer, frisk hvitvin og lekre uteserveringer i solen. Til tross for at den er lett på smak, og slik passer godt til det varme sommerværet, er det faktisk utenfor sommermånedene hummeren er i sesong. Mellom oktober og mars er da havets kardinal er flest og best. Heldigvis kan du allikevel få tak i hummer hele året, og du kan lage den på mange ulike måter - noe du kan se av våre oppskrifter på Godt.

Slik kan du tilberede hummer

Hummeren gjør seg godt når du koker den, men den skal enten avlives eller bedøves før du gjør det. Også om du ønsker å slenge kardinalen på grillen, skal den kokes først, så dette er greit å huske på. Uansett om du går for en frisk og kokt variant, eller en smakfull grillet type, smaker kjøttet så godt at du nesten ikke trenger noe mer på tallerkenen. Den kan også gratineres om du ønsker det. Hummeren er eksklusiv og kan gi en liten luksus til deg og gjestene dine. Kanskje det blir hummer eller andre skalldyr til helgen?

Hummer-retter av alle slag

Om ikke hummeren er nok alene, kan du likevel lage gode retter med hummer som hovedrolle. Med skallet kan du lage god kraft eller du kan lage en nydelig hummersuppe. Bruker du innmaten i en deilig salat, har du både forrett og hovedrett klart. Du kan også bruke kjøttet til å lage en himmelsk pasta! Vil du ha det beste fra begge verdener er også surf & turf med hummer en spennende vri på en kjent klassiker.

Tilbehør til hummer

Selv om hummeren er god i seg selv, kan den løftes skyhøyt med godt tilbehør. Ikke trenger det være veldig vrient heller! Foccacia og aioli er en klassiker til sjømat, og hummer er intet unntak. Vil du ha noe friskt ved siden av, er også salater av alle slag en god kombinasjon til. Eller hva med å servere den akkompagnert av andre skalldyr i form av et skalldyrfat?