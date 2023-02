Finhakk løk og hvitløk. Varm olivenoljen i en romslig kjele. Tilsett løk og hvitløk og la det frese et par minutter under omrøring til løken blir blank og myk uten at den får farge. Tilsett blåskjell og rør godt. Ha i hvitvin, legg på lokk og damp skjellene til de har åpnet seg. Kast eventuelle skjell som ikke åpner seg. Løft skjellene over på et passende fat eller blåskjell i dype tallerkener. La all skjellkraften være igjen i kjelen.