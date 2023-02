Lag et lite kryss i tomatskinnet og la tomatene få et raskt opphold i kokende vann. Når skinnet løsner (sprekker opp) løfter du tomatene opp av det kokende vannet og rett over i iskaldt vann. Dra av skinnet, del tomatene, skrap ut den bløte kjernen og grovhakk tomatkjøttet.

