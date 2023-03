Blåskjell

Skyll og skrubb blåskjellene godt i kaldt vann. Fjern skjeggtrådene. Sjekk at skjellene er friske ved å slå dem lett mot hverandre. Skjell som ikke lukker seg, må kastes.

Skyll og skrubb blåskjellene godt i kaldt vann. Fjern skjeggtrådene. Sjekk at skjellene er friske ved å slå dem lett mot hverandre. Skjell som ikke lukker seg, må kastes.

Ha olivenoljen i en kjele. Varm godt opp. Ha i grønnsaker og skjell, og da det frese i et par minutter.

Ha olivenoljen i en kjele. Varm godt opp. Ha i grønnsaker og skjell, og da det frese i et par minutter.