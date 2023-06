Lobster roll er rett og slett en liten hummersandwich. Det er godt brød fylt med hjemmelaget hummerrøre; jeg har brukt saftige surdeigs-pølsebrød og ferdigkokt hummer.

Det mest kompliserte med denne retten er å rense den kokte hummeren; har du ikke gjort det før er det helt utrolig hva du kan finne på youtube!

Servert i et lite «gatekjøkkenbeger» blir det en kul liten rett som superfint kan serveres med et glass champagne som en litt stor appetittvekker - det er selvsagt heller ingenting i veien for å lage flere små.