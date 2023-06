Hummerkraft

Varm litt olje i en gryte og fres skallene over høy varme under omrøring. Tilsett tomatpuré, løk, hvitløk og persillestilk. La det frese videre i et minutt. Tilsett kaldt vann til det så vidt dekker skallene og en klype salt. Kok opp og skum vekk eventuelle urenheter som samler seg på toppen. La kraften småkoke/syde videre i ca. 45 minutter. Sil kraften og kok den inn til ca. 1 1/2 desiliter, den skal bli ganske så konsentrert.