Waldorfsalat med appelsin er et friskt og spennende alternativ til klassisk waldorfsalat. Her har jeg byttet ut ananas med appelsin, noe som gir salaten et sitrusaktig preg. Waldorfsalat med appelsin passer fint året rundt, men spises kanskje oftest til jul og nyttår når den serveres til kalkun. Alternativt kan du lage klassisk waldorfsalat med ananas.