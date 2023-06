En enkel linse- og bønnesalat passer fint som tilbehør til det aller meste av kjøtt, fisk eller grillmat.



Vil du servere den som en selvstendig rett kan du toppe den med fetaost eller grillet halloumi. Andre grønnsaker, som for eksempel blomkål, brokkoli, fennikel, gulrot, reddik og nepe, kan også brukes. Skjær alt av grønnsaker i små biter eller tynne skiver.



Klikk her for flere gode oppskrifter på tilbehør til grillmat!



Husk at tørkede bønner må bløtlegges over natten (10-12 timer) før koking. Hell av vannet, skyll bønnene og ha dem over i en kasserolle med frisk kaldt vann. Bruk omtrent dobbelt så mye vann som bønner. Kok opp og la bønnene småkoke til de er møre, cirka 1 times tid, avhengig av størrelsen på bønnene.



Små linser trenger ikke å bløtlegges før koking, men ved å la dem få ligge en halvtimes tid i kaldt vann før koking, vil koketiden reduseres. Bruk omtrent dobbelt så mye vann som linser. Kok opp og la det småkoke til linsene er møre, cirka 20 minutter.



Tips: For ekstra smak på bønner og linser kan du la for eksempel et par urtekvaster, et laurbærblad, en bit gulrot, en løkbit eller litt purre få koke med. Vannet, eller deler av vannet, kan erstattes med kraft, men unngå salt. Det kan føre til seige bønner og linser, som ikke blir møre.