Varm en stor stekepanne med litt olje. Stek fennikelskivene gylne og møre, kanskje du må gjøre det i to omganger, krydre lett med salt og pepper.

Varm en stor stekepanne med litt olje. Stek fennikelskivene gylne og møre, kanskje du må gjøre det i to omganger, krydre lett med salt og pepper.