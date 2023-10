Bakt gulrotsalat med brokkoli, appelsin og feta

Skrell og del gulrøttene i jevne staver eller biter. Legg gulrøttene over i en passende langpanne og drypp over et par spiseskjeer olje. Krydre lett med salt og pepper og vend alt godt sammen. Bak gulrøttene midt i ovnen ved 200 grader i omtrent 20 minutter, eller til gulrøttene er gylne og knapt møre.