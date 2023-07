Salade Niçoise

Start med å dampkoke potetene på rist. Dampkoking er alltid best for både grønnsakenes konsistens og det bevarer mer av næringsinnholdet. Om du ikke har en damprist går det helt fint å koke potetene i saltet vann. Koketiden varierer avhengig av størrelsen på poteten, men for små poteter vil 8-10 minutter over damp holde. Sjekk om potetene er ferdig ved å stikke en skarp kniv i en av dem, om poteten glipper er det klart. Ta ut potetene og dampkok bønnene i 2-3 minutter. Skyll bønnene i rennende iskaldt vann til de er avkjølt, eller legg dem i isbad. Dette er for å stoppe kokeprosessen så du får sprø, deilige bønner.