Tacopizza med hjemmelaget salsa

Tacopizza med hjemmelaget salsa er perfekt helgemat. Her er den tykke pizzabunnen overlesset med kjøttdeigfyll, akkurat som på den tradisjonelle 80-tallspizzaen, men disse minnene møter her taco-generasjonen. Resultatet er en tacopizza!

Til denne pizzaen er det brukt en stor og tykk langpannebunn, men du kan også lage to eller flere mindre og tynnere bunner. Porsjonen i oppskriften er nok til seks tynne porsjonspizzaer. Pizzabunnene skal helst ikke kjevles, men dras og trykkes ut i ønsket fasong og tykkelse.