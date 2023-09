Dryss 9.2 gram fersk gjær i 369 gram vann og rør til gjæren er løst opp.

Bland i 925 gram mel og rør rundt til alt melet er tatt opp av vannet uten å elte.

Bigaen er 51% hydrert og skal fermenteres i 14 timer i romtemperatur (20 grader).

Har du ikke surdeig kan du hoppe over dette steget: Etter at bigaen har fermentert i 8 timer skal 50 gram surdeig mates opp med 100 gram tipo 00 mel + 50 gram rugmel og 150 gram vann og står deretter i cirka 6 timer i romtemperatur, hvor den vil doble seg i størrelse. Når surdeigen er klar, eltes 150 gram av den sammen med bigaen, som også vil være klar da. Resten av surdeigen kan du lage saltet pannekake av som en snack til kokken. PS: Surdeig oppfører seg aldri helt likt med tanke på. temperaturer etc, så tiden kan variere. Det viktigste er at den skal doble seg. Om surdeigstarteren ikke har doblet seg etter 6 timer, og bigaen egentlig er klar etter til sammen 14 timer, kan du putte bigaen i kjøleskap og la surdeigen stå til den er doblet.

I tillegg blandes også 196 gram isvann inn under eltingen (i kjøkkenmaskin eller for hånd) litt etter litt. Når alt vannet er tilsatt har du i 30 gram havsalt.

Når deigen er helt glatt og fin og man både kan se og høre små luftbobler er den klar (den bør ikke overstige 25 grader). Etter elting skal den få hvile en time i lufttett beholder før deigen til slutt deles opp i baller på 270 gram per.

Ved balling skjærer du av biter som du veier til 270 gram, og så former du de til runde baller mens du strammer deigen på oversiden og trekker og kniper den sammen på undersiden, slik at man «lukker» gassene inne i ballen og de blir glatte, runde og fine. Du drysser litt semolina-mel i heveboksen, har oppi ballen, og drysser litt semolina på sidene og oversiden slik at de enkelt løsner når du skal ta de ut senere.

Her skal de ligge i 24 timer i kjøleskap, og deretter 5 timer i romtemperatur. Etter 5 timer i romtemperatur er de klare.

Da gjelder det å forsiktig få ballene ut av beholderne. Du kan godt bruke litt durumhvetemel og en deigskrape eller slikkepott for å hjelpe til litt. Ha ballen oppi en liten haug med durumhvetemel og press ned på midten og få luften ut i kantene. Fortsett å forsiktig presse luften ut i skorpa og strekk deigen ut. Pass på at tykkelsen på bunnen er sånn ca lik her og der, så slipper du hull under steking eller flytting over til pizzaspade.

Etter at du har bakt ut deigen har du på et lag med håndknuste San Marzano-tomater med litt havsalt. Deretter drysser du over et tynt lag Pecorino Romano og har på noen klatter med n’duja.

Etter n’duja er på skal pizzaen stekes i ovn som går til 400-450 grader. Hvis ikke så fungerer også stekeovn som har stått på maks i 40 minutter med rødglødende grillelementer i toppen og pizzastål høyt i ovnen.