Her har vi luksusvarianten av en pastarett - nemlig saftig hummerpasta. Denne passer perfekt til en spesiell anledning. Den er enkel og rask å lage. Men smaken kan få deg til å tro noe helt annet!



Tips: Bruk den hummeren du har tilgang til. Et godt alternativ er kongekrabbe.



Det er en regel som sier at parmesan ikke skal brukes sammen med skalldyr, men den regelen er ikke jeg så opptatt av så riv gjerne over litt parmesan hvis ønskelig.



Server gjerne med nybakt focaccia.