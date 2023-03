Kok pastaen i rikelig med fosskokende godt saltet vann. Husk at pastaen skal kokes «al dente» det vil si at det fortsatt skal være litt tyggemotstand i pastaen. Ta vare på cirka 1,5 dl av kokevannet når du heller den kokte pastaen over i et dørslag, og ha pastaen tilbake i kasserollen.