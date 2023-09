Kremet pasta med sopp

Pasta med sopp er en kjapp og enkel middag du lager ferdig på 30 minutter. Det perfekte valget etter en vellykket sopptur om du for eksempel har funnet kantarell.



Husk det lille trikset med å bruke litt av kokevannet fra pastaen i sausen. Stivelsen i vannet er med på å tykne sausen samtidig som sausen oppleves som ekstra saftig, uten at den blir for mektig.



Pynt gjerne med litt kløversyre for ekstra farge og friskhet. Estragon smaker også veldig godt sammen med kremet sopp.



Tips: Sprøstek 150 g bacon eller spekeskinke og dryss det over pastaen før servering.